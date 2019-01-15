Полиция задержала подозреваемого в поджоге Киево-Печерской лавры

СЕГОДНЯ 15:10 2019-01-15T15:10:41+03:00

Им оказался 24-летний мужчина, который в момент инцидента был сильно пьян

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Украинские правоохранители задержали мужчину, который подозревается в поджоге Киево-Печерской лавры. Об этом сообщил начальник столичного управления полиции Андрей Крищенко.

"Это 24-летний мужчина без определённого места жительства. Находясь в состоянии опьянения, он поджёг матрасы, которые были в здании", - написал Крищенко у себя на странице в Facebook.

Он подчеркнул, что поступок молодого человека, вероятно, никак не связан с его религиозными убеждениями. В результате действий мужчины никто не пострадал, церковные ценности также не повреждены. Между тем, теперь поджигателю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Сайт kp.ru писал о том, что сам пожар вспыхнул в одной из комнат на верхнем этаже двухэтажного здания, расположенном на территории Киево-Печерской лавры. Сообщалось, что в этом строении расположены реставрационные мастерские.