2019-01-15T15:51:04+03:00
Политика

Путин и Мнангагва обсудят ситуацию на Африканском континенте

Также лидеры двух стран рассмотрят перспективы наращивания взаимодействия двух стран в ООН
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Путин и Мнангагва обсудят ситуацию на Африканском континентеПутин и Мнангагва обсудят ситуацию на Африканском континентеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Владимир Путин и Эммерсон Мнангагва проведут деловую встречу, на которой обсудят ситуацию на Африканском континенте и перспективы наращивания взаимодействия двух стран в ООН.

- Предполагается, что на переговорах будут рассмотрены актуальные внешнеполитические темы. Руководители двух государств обменяются мнениями о международной обстановке и ситуации на Африканском континенте, - подчеркнули в Кремле.

Также во время встречи главы государств обсудят перспективы наращивания взаимодействия в ООН и вопросы многостороннего содействия африканским странам, сообщает "ТАСС".

Ожидается, что представители двух стран рассмотрят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Эрдоган заявил, что готовится 23 января к встрече с Владимиром Путиным. Об этом рассказал президент Турции после выступления в парламенте.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Суд оставил без движения иск на 100 млн рублей к Дудю и Ивлеевой
В России потенциальные банкроты задолжали рекордные 39,41 млрд рублей
Директор "Евросети" замерз насмерть в Москве
В России интернет-мошенников стало больше в 2,5 раза
В Женеве завершились консультации России и США по ДРСМД
Токийский суд вновь отказал Карлосу Гону в освобождении под залог
Мединский наградил Церетели высшей наградой Министерства культуры
В Госдуме не поддержали идею налога на выезд из страны
Полиция задержала подозреваемого в поджоге Киево-Печерской лавры
Медведев: протесты во Франции говорят о важности обновления систем соцзащиты
Лондон продолжает сохранять меры в отношении российских дипломатов после инцидента в Солсбери
Медведев: США сами постоянно дают подпитку идее о дедолларизации
В Подмосковье оборудуют более 200 прорубей для купания
В 2019 году на Украине пройдут шесть международных учений
Медведев предложил к февралю 2020 года снять избыточные требования к бизнесу
684 автомобилей BMW отзовут в России из-за проблем с программным обеспечением
Эрдоган заявил, что готовится 23 января к встрече с Владимиром Путиным
Китай раскритиковал США за неуважение к участникам "Северного потока—2"
РЖД: невозвратные билеты на поезда появятся в продаже с 20 января
Швед Кристофер Ольссон теперь - полузащитник "Краснодара"
Александр Овечкин вышел на 14-е место по числу заброшенных шайб в НХЛ
Медведев прокомментировал аресты топ-менеджеров компаний в разных странах мира
Суд Таиланда вынес приговор секс-тренеру Лесли и Насте Рыбке
В Бельгии похитили картину Микеланджело
ФНС запретила осуществлять переводы на счета онлайн-казино Azino777
В 2019 году на перевооружение Вооруженных сил России потратят один триллион рублей
Новые меры по льготной ипотеке для семей согласовало правительство
Роскомнадзор повторно потребовал от Google присоединиться к ФГИС