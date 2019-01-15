Путин и Мнангагва обсудят ситуацию на Африканском континенте
Владимир Путин и Эммерсон Мнангагва проведут деловую встречу, на которой обсудят ситуацию на Африканском континенте и перспективы наращивания взаимодействия двух стран в ООН.
- Предполагается, что на переговорах будут рассмотрены актуальные внешнеполитические темы. Руководители двух государств обменяются мнениями о международной обстановке и ситуации на Африканском континенте, - подчеркнули в Кремле.
Также во время встречи главы государств обсудят перспективы наращивания взаимодействия в ООН и вопросы многостороннего содействия африканским странам, сообщает "ТАСС".
Ожидается, что представители двух стран рассмотрят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Эрдоган заявил, что готовится 23 января к встрече с Владимиром Путиным. Об этом рассказал президент Турции после выступления в парламенте.