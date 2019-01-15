Путин и Мнангагва обсудят ситуацию на Африканском континенте

СЕГОДНЯ 15:42 2019-01-15T15:51:04+03:00

Также лидеры двух стран рассмотрят перспективы наращивания взаимодействия двух стран в ООН

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Владимир Путин и Эммерсон Мнангагва проведут деловую встречу, на которой обсудят ситуацию на Африканском континенте и перспективы наращивания взаимодействия двух стран в ООН.

- Предполагается, что на переговорах будут рассмотрены актуальные внешнеполитические темы. Руководители двух государств обменяются мнениями о международной обстановке и ситуации на Африканском континенте, - подчеркнули в Кремле.

Также во время встречи главы государств обсудят перспективы наращивания взаимодействия в ООН и вопросы многостороннего содействия африканским странам, сообщает "ТАСС".

Ожидается, что представители двух стран рассмотрят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Эрдоган заявил, что готовится 23 января к встрече с Владимиром Путиным. Об этом рассказал президент Турции после выступления в парламенте.