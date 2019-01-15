2019-01-15T15:48:59+03:00
Экономика

В России интернет-мошенников стало больше в 2,5 раза

Преступники стали активно пытаться выманить деньги у россиян
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Комментарии: comments1
В России интернет-мошенников стало больше в 2,5 разаВ России интернет-мошенников стало больше в 2,5 разаФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В России возросло число интернет-мошенничеств. С начала января число выявленных и заблокированных сайтов, где промышляют кибер-преступники, возросло в 2,5 раза.

Помимо того, что преступники активизировались, они придумали новые способы отъема денег у россиян. Зачастую людям предлагают вложить средства в выгодные финансовые инструменты. На пользу преступников идут также рекламные баннеры в сети. Все происходящее только начало, мошенники будут и дальше активно развивать свой незаконный бизнес, уверены эксперты.

Только с 1 по 9 января были заблокированы 130 интернет-ресурсов злоумышленников. Тенденция к увеличению стала наблюдаться еще в декабре 2018 года, тогда за месяц было заблокировано 1149 финансовых фишинговых ресурсов, Специалисты Group-IB рассказывают, что преступные ресурсы маскировались под порталы банков, платежных систем, телеком-операторов, интернет-магазинов и известных брендов.

В правоохранительных органах утверждают, что в среднем человек, попавшийся на уловки мошенников теряет от 100 до 500 тыс. рублей. В крупных банках соглашаются с приведенной статистикой. По мере развития предоставления цифровых услуг, растут и возможности мошенников.

Сегодня все чаще люди сами добровольно переходят на сайт мошенников. Получив по почте ссылку с выгодным предложением от известных банков или интернет-магазинов, человек даже не думает, что переходит на ложную страницу. Если пользователь

- Всплески активности наиболее вероятны накануне событий, связанных с массовым ажиотажем: киберпонедельник, 23 февраля и 8 марта, XXIX зимняя Универсиада, - сообщает газета «Известия» со ссылкой на заместителя руководителя CERT Group-IB Ярослава Каргалева.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Суд оставил без движения иск на 100 млн рублей к Дудю и Ивлеевой
В России потенциальные банкроты задолжали рекордные 39,41 млрд рублей
Директор "Евросети" замерз насмерть в Москве
В Женеве завершились консультации России и США по ДРСМД
Путин и Мнангагва обсудят ситуацию на Африканском континенте
Токийский суд вновь отказал Карлосу Гону в освобождении под залог
Мединский наградил Церетели высшей наградой Министерства культуры
В Госдуме не поддержали идею налога на выезд из страны
Полиция задержала подозреваемого в поджоге Киево-Печерской лавры
Медведев: протесты во Франции говорят о важности обновления систем соцзащиты
Лондон продолжает сохранять меры в отношении российских дипломатов после инцидента в Солсбери
Медведев: США сами постоянно дают подпитку идее о дедолларизации
В Подмосковье оборудуют более 200 прорубей для купания
В 2019 году на Украине пройдут шесть международных учений
Медведев предложил к февралю 2020 года снять избыточные требования к бизнесу
684 автомобилей BMW отзовут в России из-за проблем с программным обеспечением
Эрдоган заявил, что готовится 23 января к встрече с Владимиром Путиным
Китай раскритиковал США за неуважение к участникам "Северного потока—2"
РЖД: невозвратные билеты на поезда появятся в продаже с 20 января
Швед Кристофер Ольссон теперь - полузащитник "Краснодара"
Александр Овечкин вышел на 14-е место по числу заброшенных шайб в НХЛ
Медведев прокомментировал аресты топ-менеджеров компаний в разных странах мира
Суд Таиланда вынес приговор секс-тренеру Лесли и Насте Рыбке
В Бельгии похитили картину Микеланджело
ФНС запретила осуществлять переводы на счета онлайн-казино Azino777
В 2019 году на перевооружение Вооруженных сил России потратят один триллион рублей
Новые меры по льготной ипотеке для семей согласовало правительство
Роскомнадзор повторно потребовал от Google присоединиться к ФГИС