В России интернет-мошенников стало больше в 2,5 раза

СЕГОДНЯ 15:48 2019-01-15T15:48:59+03:00

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В России возросло число интернет-мошенничеств. С начала января число выявленных и заблокированных сайтов, где промышляют кибер-преступники, возросло в 2,5 раза.

Помимо того, что преступники активизировались, они придумали новые способы отъема денег у россиян. Зачастую людям предлагают вложить средства в выгодные финансовые инструменты. На пользу преступников идут также рекламные баннеры в сети. Все происходящее только начало, мошенники будут и дальше активно развивать свой незаконный бизнес, уверены эксперты.

Только с 1 по 9 января были заблокированы 130 интернет-ресурсов злоумышленников. Тенденция к увеличению стала наблюдаться еще в декабре 2018 года, тогда за месяц было заблокировано 1149 финансовых фишинговых ресурсов, Специалисты Group-IB рассказывают, что преступные ресурсы маскировались под порталы банков, платежных систем, телеком-операторов, интернет-магазинов и известных брендов.

В правоохранительных органах утверждают, что в среднем человек, попавшийся на уловки мошенников теряет от 100 до 500 тыс. рублей. В крупных банках соглашаются с приведенной статистикой. По мере развития предоставления цифровых услуг, растут и возможности мошенников.

Сегодня все чаще люди сами добровольно переходят на сайт мошенников. Получив по почте ссылку с выгодным предложением от известных банков или интернет-магазинов, человек даже не думает, что переходит на ложную страницу. Если пользователь

- Всплески активности наиболее вероятны накануне событий, связанных с массовым ажиотажем: киберпонедельник, 23 февраля и 8 марта, XXIX зимняя Универсиада, - сообщает газета «Известия» со ссылкой на заместителя руководителя CERT Group-IB Ярослава Каргалева.