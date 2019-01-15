Директор "Евросети" замерз насмерть в Москве

СЕГОДНЯ 16:00 2019-01-15T16:02:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувшую ночь с понедельника на вторник, 15 января, в Москве было обнаружено тело 29-летнего директора салона связи "Евросеть". Страшную находку сделали члены поисковой группы "Лиза Алерт", которые и сообщили о случившемся в полицию.

Известно, что труп мужчины откопали из-под снега в лесополосе недалеко от пешеходного перехода на 21-м километре Киевского шоссе. Прибывшие на место происшествия правоохранители осмотрели тело, но так и не нашли признаков насильственной смерти отсутствуют.

Эксперты же пришли к выводу, что мужчина скончался еще два дня назад. Труп директора "Евросети" направлен на судебно-медицинское исследование, в ходе которого и будет установлена точная причина смерти. Согласно данным ФАН, по факту инцидента ведется проверка.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в шахте лифта недостроенного здания на юге столицы были обнаружены останки человека, который умер более 25 лет назад.