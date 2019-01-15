В России потенциальные банкроты задолжали рекордные 39,41 млрд рублей

СЕГОДНЯ 16:18 2019-01-15T16:18:30+03:00

За третий квартал 2018 года рост составил 28 процентов, что стало настоящим рекордом

Изменить размер текста: A A

Долги потенциальных банкротов в России приблизились к 39,61 миллиарду рублей. Это рекордная сумма, которую люди не в силах вернуть кредиторам.

Активный рост начался во второй половине 2018 года. В итоге III квартал выдал увеличение на 28 процентов. Многие из тех, кто внес свой вклад в данную сумму, являются поручителями по долгам бизнеса. Немного уступают заемщики, которые увлекались микрокредитами.

В среднем на одного банкрота приходится 2–3 крупных займа. В банках объясняют, что за последний год темпы роста выдачи потребительских займов увеличились в четыре раза, тогда как рост реальных располагаемых доходов населения оставался низким.

Признать физическое лицо банкротом стало возможно с 2015 года. Многие увидели в этом спасение от накопившихся кредитов. С тех пор число потенциальных банкротов неуклонно растет, - сообщает газета "Известия".

Эксперты отмечают, что вероятно, банкротов было бы больше. Но эта процедура не бесплатная. На публикацию объявления о банкротстве в СМИ, оплату услуг управляющего может уйти около 80 тыс. руб. Большинство потенциальных банкротов у нас просто не могут себе такого позволить.