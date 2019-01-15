Суд оставил без движения иск на 100 млн рублей к Дудю и Ивлеевой
Во вторник, 15 января, появилась информация о том, что Мещанский суд Москвы оставил без движения иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналисту Юрию Дудю и блогеру Анастасии Ивлеевой.
Как уточнили в суде, исковое заявление, зарегистрированное в конце декабря 2018 года, не соответствует требованиям статьи 131 («Форма и содержание искового заявления») и статьи 132 («Документы, прилагаемые к исковому заявлению») Гражданского процессуального кодекса РФ. Между тем истцу предложено устранить недостатки до 5 февраля, передает ТАСС.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший понедельник, 14 января, стало известно, что на Юрия Дудя и Анастасию Ивлееву подали в суд. Как отмечалось, истец - Бестаев А.А. - требует опровергнуть сведения, распространенные ведущей программы «Орел и решка» во время ее интервью Дудю, а также взыскать по 50 миллионов рублей с каждого из ответчиков.