2019-01-15T16:25:09+03:00
Общество

Университет в Египте решил не отчислять студентку за объятия с молодым человеком

Вместо этого девушке запретили сдавать экзамены по итогам первой учебной сессии [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Университет в Египте решил не отчислять студентку за объятия с молодым человекомУниверситет в Египте решил не отчислять студентку за объятия с молодым человекомФото: REUTERS
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Египетский университет "Аль-Азхар" отменил решение об отчислении своей студентки за объятия с женихом после вмешательства главы учебного заведения шейха Ахмеда ат-Тейиба.

Тейиб обратился к комиссии по этике Университета с просьбой пересмотреть слишком суровое, по его мнению, решение. Глава учебного заведения напомнил о "юном возрасте студентки", а также выразил беспокойство о ее будущем.

В свою очередь комиссия по этике пересмотрела свое решение и смягчила наказание. Оно ограничилось запретом на сдачу экзаменов по итогам первой учебной сессии. Также при принятии решения учли извинения студентки и ее обещания соблюдать моральные устои в будущем.

Университет в Египте решил не отчислять студентку за объятия с молодым человеком .

Ранее интернет облетело видео, на котором запечатлены студентка "Аль-Азхара" и ее молодой человек - студент Университета города Мансура.

На кадрах видно, что парень с букетом в руках встает на колени перед девушкой, а позже делает ей предложение. Далее счастливая пара обнимается на глазах у прохожих. Именно эти кадры возмутили руководство "Аль-Азхара". В учебном заведении сочли поведение молодых людей "неприемлемым и нарушающим местные традиции" и грозились отчислить студентку.

К слову, жених студентки рассказал местному телеканалу, что родственники девушки запретили ему общение с ней. Однако парень не теряет надежды жениться на своей возлюбленной в будущем, сообщает "РИА-Новости".

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