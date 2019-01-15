2019-01-15T16:31:39+03:00
Спорт

Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира

Возглавил список бразилец Неймар
Ася РОМАНЧУК
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Cоставлен рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мираCоставлен рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мираФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Самым высокооплачиваемым футболистом мира стал бразилец Неймар. Это звание он удерживает уже не в первый год.

Портала Football Benchmark, который составил рейтинг, оценил состояние игрока в 229 миллионов евро.

На втором месте оказался его коллега по клубу «ПСЖ» — Килиан Мбаппе, который стоит 215 миллионов. А замыкает тройку лидеров аргентинец Лионель Месси, который обошелся «Барселоне» в 203 миллиона евро.

К удивлению многих поклонников, легендарный Криштиану Роналду даже не вошел в десятку самых высокооплачиваемых игроков.

Замыкают пятерку лидеров форвард «Ливерпуля» Мохаммед Салах, который «стоит» 168 миллионов евро и Гарри Кейн из клуба «Тоттенхэм» -151 миллион евро.

В списке можно увидеть и другие баснословные цифры. Например, Эден Азар из «Челси» «стоит» 148 миллионов евро, а Кевин де Брейне из «Манчестер Сити» - 129 миллионов евро. За Антуана Гризманна из «Атлетико» готовы выложить 126 миллионов евро, Поля Погба из «Манчестер Юнайтед» - 119 миллионов евро. Замыкает десятку миллиардеров Филипе Коутиньо из «Барселоны» со своим ценников в 118 миллионов евро, сообщает Пятый канал.

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