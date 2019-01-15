МИД РФ: Россия не вмешивается во внутренние дела Греции

СЕГОДНЯ 17:04 2019-01-15T17:04:09+03:00

В Москве ответили на критику, прозвучавшую со стороны Афин в связи с заявлением нашей страны о соглашении с Македонией

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МИД РФ ответил на критику, прозвучавшую со стороны Афин после того, как Москва высказала свою позицию по вопросу переименования бывшей югославской республики Македония. Как заметил замглавы дипведомства Александр Грушко, российские дипломаты просто «дали принципиальные оценки» всей этой истории с «преспанской сделкой», не пытаясь при этом вмешиваться во внутренние дела Греции.

«Мы никак не вмешиваемся во внутренние дела Греции, но в тех вопросах, которые входят в компетенцию Совета Безопасности ООН, Россия будет высказывать свою точку зрения», - цитирует Грушко РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший понедельник, 14 декабря, в МИД РФ прокомментировали утверждение парламентом Македонии закона о переименовании страны. Как заметили в российском дипведомстве, решение об изменении названия республики навязано извне и не отражает волю народа. В ответ МИД Греции обвинил Москву во «вмешательстве во внутренние дела страны».