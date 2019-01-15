2019-01-15T17:28:32+03:00
Здоровье

Ученые из Норвегии подсказали способ продлить работу сердца

Кардиологи уверяют, что лишний вес и плохая физическая форма отрицательно влияют на работу сердечной мышцы
Ася РОМАНЧУК
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Ученые из Норвегии нашли способ защитить человечество от проблем с сердцемУченые из Норвегии нашли способ защитить человечество от проблем с сердцемФото: Иван ВИСЛОВ
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Кардиологи из Научно-технологического университета Норвегии завали факторы, которые пагубно сказываются на работе сердца. В первую очередь влияет лишний вес и отсутствие физической активности. Этом случае риск остановки сердца в два раза выше, чем у людей, которые ведут активный образ жизни.

Регулярные тренировки помогут защитить сердце, причем нужно всего несколько месяцев, чтобы вернуть здоровье главному органу.

По данным ВОЗ, ежегодно не менее 17 миллионов человек умирают от проблем с сердцем. Основные причины смертности: инфаркт, инсульт и сердечная недостаточность.

Исследование показало, что повышение выносливости продлевает жизнь. 12 тысяч добровольцев разного возраста и 10 лет следили за их жизнью. На протяжении этого времени подопытные должны были делать специальную зарядку, но лишь половина участников эксперимента смогли заставить себя делать упражнения.

Добровольцы, которые усердно и регулярно тренировались, умирали от инфарктов и инсультов в два раза реже других соотечественников. Любопытно, что этот показатель был одинаковым как для мужчин, так и для женщин разных возрастов, сообщает сайт Утро.ру.

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