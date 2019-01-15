2019-01-15T19:50:37+03:00
Политика

Путин сменил посла в ЦАР

На этот пост назначен Владимир Титоренко
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Во вторник, 15 января, стало известно, что президент РФ Владимир Путин сменил посла в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Согласно указу, подписанному главой нашего государства, отныне представлять Россию в ЦАР будет Владимир Титоренко.

«Назначить Титоренко Владимира Ефимовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Центральноафриканской Республике», - говорится в документе.

При этом другим указом, текст которого также опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, Путин освободил от исполнения обязанностей теперь уже прежнего руководителя российской дипмиссии в республике Сергея Лобанова.

Стоит отметить, что Лобанов был послом России в Центральноафриканской Республике с 15 марта 2011 года. А Владимир Титоренко до сегодняшнего назначения работал заместителем директора департамента Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.

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