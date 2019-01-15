2019-01-15T21:03:54+03:00
Политика

Путин посетил выставку проектов Агентства стратегических инициатив

В частности, президенту РФ представили концепцию развивающих пространств «Точка кипения»
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Во вторник, 15 января, президент РФ Владимир Путин посетил выставку проектов Агентства стратегических инициатив (АСИ). В частности, там главе нашего государства представили концепцию проекта «Точка кипения», в рамках которого пространства для коллективной работы появились уже в 19 городах.

Так, на стенде «Точка кипения - Москва» российском лидеру показали одну из разработок в рамках Национальной технической инициативы - портативную зарядку для гаджетов, которую в полевых условиях можно использовать как маяк, фонарь и автономный источник напряжения. А на стенде Иркутска Путину продемонстрировали концепцию создания эко-отелей в биосферных заповедниках, которые не вредят окружающей среде.

Стоит отметить, что на выставке АСИ были представлены и другие ведущие разработки российских производителей. В частности, президенту показали прототип беспилотного сельскохозяйственного комбайна, контактные линзы, произведенные методом точения, а также инновационный прибор для забора капиллярной крови.

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