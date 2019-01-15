В Турции заверили, что купят у России С-400 независимо от переговоров с США

СЕГОДНЯ 21:23 2019-01-15T21:23:58+03:00

В Анкаре не увидели в возможном приобретении ЗРК Patriot помех для сделки с Москвой

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Во вторник, 15 января, представитель президента Турции Ибрагим Калын заверил, что Анкара не откажется от покупки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, даже если купит у США зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. По словам пресс-секретаря, эти сделки никак не связаны между собой.

«На наш взгляд нет никакой связи, корреляции или условий между покупкой ЗРС С-400 и ЗРК Patriot», - приводит слова Калына агентство Anadolu.

При этом официальный представитель турецкого лидера подчеркнул, что Анкара и дальше «будет делать то, что считаем необходимым для обеспечения своей национальной безопасности».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце 2017 года Москва и Анкара подписали контракт на поставки четырех дивизионов российских ЗРС С-400 «Триумф» на общую сумму 2,5 миллиарда долларов. Причем Вашингтон неоднократно выступал против этой сделки. А в декабре прошлого года стало известно, что Госдепартамент США одобрил возможную продажу Турции систем противоракетной обороны Patriot на сумму 3,5 миллиарда долларов.