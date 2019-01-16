Число жертв атаки террористов в столице Кении Найроби возросло до 15

СЕГОДНЯ 03:48 2019-01-16T04:01:52+03:00

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В столице Кении Найроби продолжается спецоперация по освобождению людей из захваченного террористами гостиничного комплекса Dusit, откуда до сих пор слышна стрельба. К этому часу известно о 15 жертвах атаки, передает агентство Reuters со ссылкой на сотрудников городского морга. Ранее сообщалось о семи убитых.

Среди погибших есть по крайней мере два иностранца – гражданин США и подданный Великобритании, еще одиннадцать жертв – местные жители. МИД Испании сообщил, что при нападении пострадал испанец. Число раненых пока неизвестно.

С начала атаки прошло уже больше 11 часов, отмечает Reuters, на территории комплекса остаются заблокированными сотрудники и постояльцы гостиниц, работники офисов.

Как писал сайт kp.ru, все началось с взрывов машин на парковке рядом с одним из отелей Dusit и самоподрыва террориста-смертника. Ответственность за атаку взяла на себя радикальная экстремистская группировка «Аш-Шабаб».

Посольство России в Кении обратилось ко всем россиянам, которые сейчас находятся в Найроби, с призывом проявлять бдительность в связи с происходящим.