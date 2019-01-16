2019-01-16T05:03:39+03:00
Политика

Мэй не собирается уходить в отставку после провала в парламенте

По словам представителя британского премьера, она намерена сосредоточить свои усилия на Brexit
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Премьер-министр Великобритании Тереза МэйПремьер-министр Великобритании Тереза МэйФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Британский премьер Тереза Мэй после сокрушительного провала в Палате общин, отклонившей предложенный ею вариант соглашения с Евросоюзом по условиям Brexit, в отставку уходить не собирается.

Напротив, она уверена, что все еще пользуется поддержкой нижней палаты парламента, и намерена сосредоточить свои усилия на «разводе» Лондона с Брюсселем. Об этом рассказал официальный представитель главы правительства Великобритании, передает агентство Reuters.

При этом сотрудник канцелярии подчеркнул, что даже если во время голосования о доверии правительству в среду, которое назначено на 19:00 (22:00 мск), Мэй потерпит поражение, у кабинета министров будет «14 календарных дней на восстановление доверия палаты».

Напомним, Палата общин отвергла законопроект об условиях Brexit с рекордным перевесом в 230 голосов. Это самое крупное поражение британского правительства в парламенте за последние 95 лет.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, против плана Терезы Мэй проголосовали 432 британских парламентария, поддержали же документ только 202 депутата. Теперь шансов на «мягкий» выход Соединенного Королевства из ЕС в конце марта этого года почти не остается. Среди основных возможных сценариев развития событий: «жесткий» выход из ЕС, то есть без соглашения, или отмена Brexit.

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