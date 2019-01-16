2019-01-16T05:39:06+03:00
Происшествия

Из атакованного террористами комплекса Dusit в Найроби вывели около 50 человек

По словам главы МВД Кении, полиция контролирует все здания гостиничного центра, и операция по зачистке территории близка к завершению
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Кенийские силовики выводят людей из атакованного террористами гостиничного комплекса DusitКенийские силовики выводят людей из атакованного террористами гостиничного комплекса DusitФото: REUTERS
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Кенийские силы безопасности продолжают спецоперацию по зачистке атакованного террористами гостиничного комплекса Dusit в Найроби, параллельно проводят эвакуацию людей. Оттуда уже вывели около 50 человек, передает агентство Reuters.

Министр внутренних дел Кении сообщил, что у этому часу полиция уже5 контролирует все здания комплекса, и операция силовиков близка к завершению.

Как писал сайт kp.ru, все началось с взрывов машин на парковке рядом с одним из отелей и самоподрыва террориста-смертника. Ранее сообщалось, что в результате нападения были убиты 15 человек, в том числе как минимум два иностранца – американец и британец, среди пострадавших есть гражданин Италии. Сколько людей погибли и получили ранения, точно пока неизвестно.

Ответственность за атаку взяла на себя радикальная экстремистская группировка «Аш-Шабаб».

Посольство России в Кении обратилось ко всем россиянам, которые сейчас находятся в Найроби, с призывом проявлять бдительность в связи с происходящим.

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