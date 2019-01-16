Спасатели нашли тело пятой жертвы взрыва газа в Шахтах

СЕГОДНЯ 06:32 2019-01-16T07:00:19+03:00

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К утру среды, 16 января, спасатели извлекли из-под обломков стен разрушенных взрывом газа квартир девятиэтажки в Шахтах тело пятой жертвы. Поисковые работы на месте трагедии завершены: все найдены. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Спасатели обнаружили и извлекли из-под завалов последнего, пятого, погибшего. Поисковая операция завершена», - приводит слова представителя ведомства ТАСС.

Ранее сообщалось, что остаётся неизвестной судьба девушки их из 68 квартиры на восьмом этаже. Тела её родителей нашли накануне.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранним утром в понедельник, 14 января, прогремел взрыв в девятиэтажном жилом доме на улице Хабарова в городе Шахты Ростовской области, в результате разрушены квартиры на двух этажах. Погибли пять человек. Еще семь были извлечены из-под завалов живыми и доставлены в больницу.

16 января в городе объявлен траур.

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