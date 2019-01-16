Погода в Москве на 16 января 2019 года: в столице похолодало на пару градусов
Погода в Москве на 16 января 2019 года будет облачной. На протяжении всего дня небо окажется затянуто облаками, однако иногда через серую пелену все же будут пробиваться солнечные лучи.
В целом же в городе немного похолодает по сравнению с несколькими предыдущими днями. Так, столбики термометров опустятся до -7..-5 в светлое время суток, и до -9..-7 - ночью.
Ветер юго-западного и западного направлений разовьет скорость 5-10 метров в секунду. Резких порывов воздуха не ожидается. Также в среду в городе возможен небольшой снег и гололедица, сообщает Гидрометцентр России.
Что касается атмосферного давления, то оно остановится в районе показателя в 734 миллиметра ртутного столба.
Сайт kp.ru уже писал о том, что практически каждый день в Москве на текущей неделе будет серым и промозглым.
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