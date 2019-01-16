На Украине подсчитали средний размер пенсии

СЕГОДНЯ 07:26 2019-01-16T07:48:47+03:00

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Пенсионный фонд Украины подсчитал пенсионеров в стране и средний размер их пенсии. По данным сотрудников ведомства, в Незалежной проживает почти 11,5 миллиона граждан, ежемесячно получающих от государства в среднем 2 645 гривен и 66 копеек.

По нынешнему курсу Нацбанка это чуть меньше 94 американских долларов или примерно 6 300 российских рублей.

Фото: Facebook/Пенсионный фонд Украины

Стоит отметить, что при своих подсчетах Пенсионный фонд не учитывал огромной разницы между пенсиями госслужащих (например, судей или бывших депутатов) и обычных украинцев, всю жизнь трудившихся на производстве.

К слову, как ранее писал сайт kp.ru, на днях лидер общественного движения «Украинский выбор – право народа» Виктор Медведчук обвинил киевские власти во лжи и геноциде населения.

По его подсчетам, на сегодняшний день украинские пенсионеры получают 1497 гривен (53,2 доллара или около 3540 рублей), тогда как «при Януковиче» в 2013 году минимальная пенсия в переводе на доллары составляла $118,8. то есть, ее размер уменьшился более чем вдвое. При этом цена на газ для населения выросла с тех пор почти в 12 раз, резко подорожали коммунальные услуги и продукты.