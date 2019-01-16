2019-01-16T08:04:52+03:00
Политика

США готовятся к наращиванию сил системы ПРО по всему миру

Данные планы будут оглашены после обнародования новой стратегии развития противоракетной обороны
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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США изучают возможность наращивания сил системы ПРОСША изучают возможность наращивания сил системы ПРОФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможности по наращиванию сил системы противоракетной обороны не только на территории своей страны, но и за ее пределами. Речь идет, в частности, о развертывании на орбите сети спутников, которые позволят более эффективно распознавать и отслеживать потенциально враждебные цели.

Ожидается, что данные намерения будет официально озвучены после того, как министерство обороны Соединенных Штатов представит новую редакцию Стратегии развития системы противоракетной обороны, обнародование которой запланировано на четверг, 17 января.

Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом году Пентагон так и не смог принять данный документ. Вероятной причиной стали попытки Трампа убедить руководство КНДР отказаться от совершенствования ядерных вооружений. Президент считал, что публикация стратегии ПРО могла негативно сказаться на процессе обсуждений.

Теперь же Вашингтон не намерен отступать. В новой редакции стратегии ПРО говорится о том, что американцы сосредоточатся на отработке поражения ракет непосредственно перед пуском или в течение первых нескольких минут после него. Это позволит более активно применять оснащенные лазерами боевые дроны, передает агентство Associated Press.

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