В Раде обвинили западных партнеров в выжимании ресурсов из Украины

СЕГОДНЯ 08:25 2019-01-16T08:25:10+03:00

Депутат Евгений Мураев заявил, что США и ЕС пользуются их рабочей силой и рассматривают страну как место сбыта дешевых товаров

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Депутат Верховной Рады, лидер партии "Наши" Евгений Мураев считает, что западные партнеры всего лишь выжимают из Украины ее ресурсы. Такое заявление депутат сделал во время обсуждения перспектив вступления Киева в НАТО.

"Вы верите в Третью мировую ядерную войну из-за Украины? Что США или Европа пожертвуют своим благополучием, чтобы помочь Порошенко или нам с вами? Они выжимают из Украины все соки, выжимают ресурсы: наши Карпаты, нашу рабочую силу и при этом сбывают сюда дешёвые товары", - сказал Мураев в эфире телеканала "Наш".

Он также напомнил, что каждое государство всегда стоит за себя и руководствуется только своими интересами.

Между тем, ранее в Верховной Раде уже критиковали ЕС за его отношение к Украине. Так, например, депутаты уличили союз в обмане по ряду экономических соглашений.

Сайт kp.ru писал о том, что объединение ограничило экспорт товаров с территории Украины и тем самым помешала созданию конкурентоспособной промышленности.