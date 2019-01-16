В Раде обвинили западных партнеров в выжимании ресурсов из Украины
Депутат Верховной Рады, лидер партии "Наши" Евгений Мураев считает, что западные партнеры всего лишь выжимают из Украины ее ресурсы. Такое заявление депутат сделал во время обсуждения перспектив вступления Киева в НАТО.
"Вы верите в Третью мировую ядерную войну из-за Украины? Что США или Европа пожертвуют своим благополучием, чтобы помочь Порошенко или нам с вами? Они выжимают из Украины все соки, выжимают ресурсы: наши Карпаты, нашу рабочую силу и при этом сбывают сюда дешёвые товары", - сказал Мураев в эфире телеканала "Наш".
Он также напомнил, что каждое государство всегда стоит за себя и руководствуется только своими интересами.
Между тем, ранее в Верховной Раде уже критиковали ЕС за его отношение к Украине. Так, например, депутаты уличили союз в обмане по ряду экономических соглашений.
Сайт kp.ru писал о том, что объединение ограничило экспорт товаров с территории Украины и тем самым помешала созданию конкурентоспособной промышленности.
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