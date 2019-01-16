2019-01-16T08:37:19+03:00
Политика

Песков заверил, что мирный договор с Японией не навредит жителям Курил

Соглашение будет формироваться таким образом, чтобы учитывать интересы российских граждан
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Дмитрий Песков. Фото: Михаил Метцель ТАССДмитрий Песков. Фото: Михаил Метцель ТАСС
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Процесс заключения мирного договора с Японией ни в коем случае не должен идти во вред жителям Курил. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на опасения россиян о том, что острова могут быть переданы во владения другого государства вместе с проживающими на них людьми.

"Не может и речи идти о том, чтобы был нанесен какой-то вред интересам наших граждан, жителей Курил", - заявил представитель Кремля.

При этом он напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились искать в данную вопросе такую формулировку, которая бы устраивала народы обеих стран.

"Это абсурдно, что две страны не имеют мирного договора, это сдерживает развитие наших двусторонних отношений. Поэтому заключить его нужно. Каким образом — ответ будет дан в ходе кропотливой работы", - сказал Песков в интервью "АиФ".

Ранее пресс-секретарь президента России также рассказал ругается ли Владимир Путин матом, как он проводит выходные, а также с чем приходится сталкиваться чиновникам в нашей стране.

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