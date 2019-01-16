Отец Бутиной не может связаться с находящейся в тюрьме США дочерью

СЕГОДНЯ 08:54 2019-01-16T08:54:31+03:00

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Валерий Бутин на протяжении уже нескольких недель не может напрямую связаться со своей дочерью Марией, которая уже больше полугода находится в заключении в американской тюрьме по обвинению во вмешательстве во внутренние дела США. Мужчина рассказал, что девушка пыталась ему звонить, однако сигнал почему-то не проходит.

"Не понимаю, с чем это всё связано. Администрация тюрьмы говорит, что причиной являются технические неполадки. В это сложно поверить, поскольку американская сторона использует эту отговорку слишком часто", - заявил Валерий.

При этом он добавил, что звонки Марии на телефон ее мамы проходят совершенно спокойно. В целом же девушка чувствует себя относительно нормально, много читает.

Это связано, в частности, с тем, что ей пришлось снизить до минимума свое общение с другими заключенными, поскольку любое неосторожное действие приводит в новым печальным последствиям. Так, например, в ноябре Бутину посадили в карцер за то, что она передала другой девушке номер телефона своего адвоката.

Газета "Известия" уточняет, что сейчас россиянка находится в ожидании судебного заседания, которое назначено на 12 февраля. Именно в ходе него может быть объявлена дата очередного слушания, на котором, возможно, огласят окончательный приговор.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Мария Бутина признала вину в участии в сговоре с целью нанести вред США, взамен же суд пообещал ей смягчить наказание с 15 лет заключения до пяти со штрафом в размере 250 тысяч долларов.