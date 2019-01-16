Украина возобновит производство самолетов Ан-124 «Руслан»

СЕГОДНЯ 09:09 2019-01-16T09:25:17+03:00

В новых летательных аппаратах не будет российских комплектующих - их планируют заменить деталями производства третьих стран

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Украинское государственное предприятие "Антонов" планирует возобновить производство тяжелых транспортных самолетов Ан-124 "Руслан". Об этом сообщил первый заместитель генерального директора концерна "Укроборонпром" Сергей Омельченко.

По его словам, в настоящий момент задумка находится на завершающей стадии - перерабатывается вся электронная составляющая самолета с целью последующего отказа от использования российских комплектующих. Ожидается, что окончательный план будет принят инженерной и конструкторской группами предприятия уже в 2019 году, тогда же и начнется сборка.

"Конечно, если не заменять те узлы и агрегаты, которые производились Российской Федерацией, то без России невозможно этот самолет собрать", - признался представитель "Укроборонпрома" в эфире канала "Прямой".

Он также подчеркнул, что данная проблема стоит очень остро, а потому Украина активно налаживает сотрудничество с международными производителями авиационной техники.

Сайт kp.ru сообщал о том, что в России также подумывали о возобновлении производства советских самолетов Ан-124, однако потом все же решили заменить их новыми Ил-106, разработка которых уже началась.