Песков рассказал, что иногда от слов Путина "кровь стынет" в жилах

СЕГОДНЯ 09:20 2019-01-16T09:30:35+03:00

По словам представителя Кремля, президент порой может быть выглядеть довольно пугающим в процессе критики чего-либо

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Президент России Владимир Путин порой открыто выражает свое недовольство чем-либо или кем-либо, да так, что кровь, буквально, стынет в жилах. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос, касательно использования президентом ненормативной лексики в обычной жизни.

"Я оставлю это без ответа. Могу лишь сказать, что, как любой нормальный мужик, он, конечно, может выразить свое негативное отношение к тому или иному человеку или процессу. Причем так, что кровь стынет", - заявил Песков в интервью "АиФ".

Ранее сайт kp.ru публиковал также другие интересные выдержки из этого материала. Так, например, представитель Кремля рассказывал о травле российских чиновников, культе личности Путина, а также женитьбе президента.