2019-01-16T09:30:35+03:00
Политика

Песков рассказал, что иногда от слов Путина "кровь стынет" в жилах

По словам представителя Кремля, президент порой может быть выглядеть довольно пугающим в процессе критики чего-либо
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин порой открыто выражает свое недовольство чем-либо или кем-либо, да так, что кровь, буквально, стынет в жилах. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос, касательно использования президентом ненормативной лексики в обычной жизни.

"Я оставлю это без ответа. Могу лишь сказать, что, как любой нормальный мужик, он, конечно, может выразить свое негативное отношение к тому или иному человеку или процессу. Причем так, что кровь стынет", - заявил Песков в интервью "АиФ".

Ранее сайт kp.ru публиковал также другие интересные выдержки из этого материала. Так, например, представитель Кремля рассказывал о травле российских чиновников, культе личности Путина, а также женитьбе президента.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Украина возобновит производство самолетов Ан-124 «Руслан»
Отец Бутиной не может связаться с находящейся в тюрьме США дочерью
Песков заверил, что мирный договор с Японией не навредит жителям Курил
В Раде обвинили западных партнеров в выжимании ресурсов из Украины
США готовятся к наращиванию сил системы ПРО по всему миру
Посол США в ФРГ объяснился за угрозы участникам «Северного потока — 2»
McDonald’s лишился товарного знака Big Mac в Евросоюзе
На Украине подсчитали средний размер пенсии
Погода в Москве на 16 января 2019 года: в столице похолодало на пару градусов
Спасатели нашли тело пятой жертвы взрыва газа в Шахтах
Сенатор Гиллибранд объявила о желании баллотироваться в президенты США
Из атакованного террористами комплекса Dusit в Найроби вывели около 50 человек
Путин: Россия с уважением относится к стремлению Сербии в ЕС
Мэй не собирается уходить в отставку после провала в парламенте
Путин: Мы открыты для диалога с США по поиску путей сохранения ДРСМД
Число жертв атаки террористов в столице Кении Найроби возросло до 15
Путин: Курс НАТО на расширение ведет к снижению доверия и росту напряжённости в Европе
Кандидат в генпрокуроры США пообещал не увольнять Мюллера по приказу Трампа