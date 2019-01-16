Песков назвал главным приоритетом Путина решение проблемы бедности

СЕГОДНЯ 09:50 2019-01-16T10:19:15+03:00

Представитель Кремля признал, что ситуация все еще остается неприемлемой, однако условия для ее улучшения уже созданы

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Снижение уровня бедности в России является одним из главных приоритетов деятельности президента страны Владимира Путина. Такое заявление сделал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что ситуация все еще довольно сложная, однако существует шанс на ее улучшение - для этого созданы необходимые условия.

"Да, у нас недостаточные темпы роста, по-прежнему слишком много людей живут за гранью бедности, и это является абсолютно неприемлемым. Для президента решение этой проблемы сейчас — главный приоритет", - сказал представитель Кремля в интервью "АиФ".

При этом он напомнил, что в стране все же обеспечена финансовая и макроэкономическая стабильность, которая может стать поверхностью, способствующей совершению рывка в сознании, технологиях и производительности труда.

Сайт kp.ru писал о том, что, несмотря на наличие довольно высокого уровня бедности в России, в последнее время наблюдается его снижение.