На Кипре арестовали имущество украинского олигарха Фирташа

СЕГОДНЯ 10:14 2019-01-16T10:14:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Окружной суд кипрского города Лимасол арестовал движимое и недвижимое имущество украинского олигарха Дмитрия Фирташа почти на 46 миллионов долларов.

Такое решение суд принял на основании иска российского банка ВТБ, которому два принадлежащих Фирташу крупных предприятия по производству диоксида титана – Ukrainian Chemical Products и «Титановые инвестиции» – задолжали более 2,5 миллиарда рублей, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По их данным, юристы ВТБ подали иск в конце прошлого года, 20 декабря, и уже через неделю на Кипре были приняты обеспечительные меры. Сам иск начнут рассматривать в конце этого месяца.

В пресс-службе российского банка информацию об аресте активов украинского бизнесмена изданию подтвердили, но отказались рассказать подробности.

Напомним, как писал сайт kp.ru, США обвиняют Фирташа в нескольких международных коррупционных преступлениях, лет пять назад его даже арестовывали в Вене по запросу Вашингтона, однако потом власти Австрии решили, что Штаты сводят с толстосумом из Незалежной свои политические счеты и не стали его экстрадировать в Штаты, отпустили под залог в 125 миллионов долларов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ: Америка сделала Украину нищей

Один из богатейших людей Украины откровенно признал, что его страна перешла под внешнее управление США (подробности).