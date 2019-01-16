Минтранс придумал, как снизить цены на авиабилеты

СЕГОДНЯ 10:30 2019-01-16T10:30:33+03:00

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В Министерстве транспорта РФ придумали, как сделать билеты на самолет более доступными. Для этого нужно авиакомпании освободить от лишних сборов. А именно, от услуг, которые навязывает аэропорт.

Перевозчикам дадут право выбирать, например, собственного заправщика, а также не платить воздушным гаваням за доступ к инфраструктуре — стоянкам автомобилей, стойкам регистрации. Аэропортам же вовсе запретят быть единственным поставщиком некоторых услуг. Речь идет о таких сервисах, как заправка самолета, загрузка бортового питания, уборка самолета, постановка его в ангар. Должна быть конкуренция, то есть не меньше двух компаний должны предлагать свои услуги по заданному профилю. Авиакомпании, которые зачастую обеспечивают обслуживание своих рейсов силами собственных структур, получат неограниченный доступ к территории

Предложение пока только сформировано и направлено в ФАС для согласования. Инициатива должна помочь снизить расходы авиакомпаний и стать одним из факторов для сдерживания цен на билеты.

На сегодняшний день свои технологические подразделения есть у большинства крупных российских авиакомпаний, но их доступ на территорию аэропорта ограничен. Аэропорт вправе взимать с операторов наземных услуг, в том числе аффилированных с авиакомпаниями, плату за доступ к инфраструктуре.

Постоянные издержки авиакомпаний приводят к росту цен на билеты для пассажиров. Если будет конкуренция в сфере обслуживания воздушных судов, то стоимость этих услуг уменьшится, а значит, будет возможность сократить цены на сами перевозки, - сообщает газета «Известия».

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