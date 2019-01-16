Путин поздравил актера Василия Ланового с 85-летием

СЕГОДНЯ 10:33 2019-01-16T10:59:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин поздравил актера Государственного академического театра имени Вахтангова Василия Ланового с юбилеем. В эту среду, 16 января, артисту исполнилось 85 лет.

В своей поздравительной телеграмме глава государства назвал день рождения Василия Семеновича большим событием для любителей театра и почитателей таланта самого актера. Путин также отметил, что все исполненные Лановым роли стали "подлинным эталоном актёрского мастерства" и "примером преданного служения искусству".

"И конечно, особо отмечу Вашу ответственную гражданскую позицию и огромное внимание, которое Вы уделяете сбережению памяти о героях Великой Отечественной войны, воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма и уважения к ратным страницам нашей истории", - говорится в тексте телеграммы, отрывок из которой приведен на сайте Кремля.

Сайт kp.ru писал о том, что накануне своего юбилея Василий Лановой выписался из военного госпиталя, в который попал из-за скачков давления, однако уже в эту среду артист вновь появится на сцене Театра им. Вахтангова в спектакте "Посвящение Еве".