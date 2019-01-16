Настя Рыбка и Алекс Лесли ожидают депортации в Бангкоке

СЕГОДНЯ 10:44 2019-01-16T11:10:50+03:00

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Тренер по пикапу Александр Кириллов и его ученица Анастасия Вашукевич, более известные как Алекс Лесли и Настя Рыбка, были доставлены из Паттайи в Бангкок для дальнейшей депортации. Вместе с ними в Центре временного содержания в настоящий момент находятся еще шесть фигурантов дела о незаконной организации секс-тренингов на территории Таиланда. Об этом сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в королевстве Владимир Пронин.

По его словам, в ближайшее время россияне и белорусы будут отправлены обратно на родину. При этом, как уточнил консультант по делам иностранных граждан адвокатской коллегии Thailand Bail Нейтан Фини, депортировать граждан будут в ту страну, по паспорту которой они въезжали в Таиланд. Вероятнее всего, уже в пятницу, 18 января, все молодые люди покинут королевство, передает ТАСС.

alex.lesley Cекс-тренер Алекс Лесли и его ученица Настя Рыбка

Напомним, что в феврале 2018 года полицейские Таиланда арестовали Лесли и Рыбку прямо во время проведения секс-тренинга. Под следствие попали также люди, присутствующие на семинаре в тот момент. Некоторым из них предъявили обвинения в незаконной предпринимательской деятельности, а также нарушении визового режима.

Сайт kp.ru писал о том, что окончательный вердикт был вынесен судом в минувший вторник, 15 января. Рыбка, Лесли и еще шесть обвиняемых признали себя виновными и были приговорены судом к условным срокам заключения.

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