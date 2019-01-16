ВСУ готовятся взорвать шлюзы Мироновского водохранилища в Донбассе

СЕГОДНЯ 10:54 2019-01-16T10:54:38+03:00

ЛНР и представители СММ ОБСЕ уличили украинских военных в минировании сооружения, в Киеве же лишь подтвердили свои намерения

Изменить размер текста: A A

Украинские военнослужащие заминировали шлюзы Мироновского водохранилища в Донбассе и теперь в любой момент могут их взорвать. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

Он подчеркнул, что первыми о подготовке диверсии узнали представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые в своем отчете зафиксировали информацию о двух деревянных коробках с проводами, прикрепленных к металлическим воротам шлюза. В Вооруженных силах Украины не стали оправдываться и признали факт минирования сооружения.