2019-01-16T10:54:38+03:00
Политика

ВСУ готовятся взорвать шлюзы Мироновского водохранилища в Донбассе

ЛНР и представители СММ ОБСЕ уличили украинских военных в минировании сооружения, в Киеве же лишь подтвердили свои намерения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Украинские военнослужащие заминировали шлюзы Мироновского водохранилища в Донбассе и теперь в любой момент могут их взорвать. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

Он подчеркнул, что первыми о подготовке диверсии узнали представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые в своем отчете зафиксировали информацию о двух деревянных коробках с проводами, прикрепленных к металлическим воротам шлюза. В Вооруженных силах Украины не стали оправдываться и признали факт минирования сооружения.

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