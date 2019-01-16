2019-01-16T12:11:13+03:00
Политика

Президент Сербии признался, что всегда советуется с Путиным

Александр Вучич очень уважает своего российского коллегу и "бесконечно ему благодарен" за поддержку
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Сербии Александр Вучич и президент России Владимир Путин. Фото Вячеслав Прокофьев/ТАССПрезидент Сербии Александр Вучич и президент России Владимир Путин. Фото Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Президент Сербии Александар Вучич признался, что всегда обращается за советами к своему российскому коллеге Владимиру Путину. Он подчеркнул, что, будучи главой "великой" державы, Владимир Владимирович с уважением относится к "маленькой стране", а потому власти и жители республики "бесконечно ему благодарны".

"Я всегда консультируюсь и советуюсь с президентом Путиным, я спрашиваю у него совета, я требую у него совета, я прошу его совета. Я знакомлю его с тем, что происходит, и я не лгу, я говорю правду, невзирая на то, что ему не всегда все нравится. И я думаю, что это одна из вещей, которую президент Путин очень уважает", - заявил Вучич.

В качестве примера он привел случай с доставкой гуманитарной помощи в Сирию. Сербия направила на территорию арабской республики груз с крупами, маслом и сахаром, однако мировая общественность восприняла такие действия "в штыки" и обрушилась на Белград с нападками.

Вскоре после этого Вучич приехал к президенту России и заявил, что, несмотря на все сложности, может отправить в Сирию еще один или даже несколько самолетов с гумпомощью. Путин же посоветовал своему коллеге не поступать так, поскольку это лишь создаст дополнительные проблемы для Сербии, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Вучич рассказал также о том, как был в гостях у Владимира Владимировича.

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