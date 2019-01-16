2019-01-16T12:12:49+03:00
Экономика

Эксперт рассказал, почему Украина не сможет выпускать «Русланы» самостоятельно

Для этого потребуются слишком большие средства, которых у Киева нет
Ася РОМАНЧУК
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Эксперты уверены, что Украина не сможет самостоятельно выпускать "Руслан"Эксперты уверены, что Украина не сможет самостоятельно выпускать "Руслан"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Украина озадачена новым проектом – выпускать транспортные самолеты Ан-124 «Руслан» самостоятельно. Заместитель главы концерна «Укроборонопром» Сергей Омельченко заявил, что специалисты концерна уже перерабатывают электронную систему самолета и скоро приступят к его сборке. Обойтись планируют без российских комплектующих, надеясь на сотрудничество с иностранными партнерами.

Эксперты уверены, что слова Омельченко не стоит воспринимать серьезно.

- Пусть попробуют. Это вечная тема на Украине. О самостоятельном производстве «Русланов» начали говорить еще в 2000-х годах, даже соответствующие документы с Россией на этот счет подписывали. В более «сытые» годы план не реализовали, сомневаюсь, что в состоянии кризиса Украина способна потянуть такой проект, - рассуждает обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

В том, что «Антонов» сможет найти иностранных поставщиков и инвесторов тоже верится с трудом, отмечает политолог. Европа никогда ни цента не вложит в проект, который может стать конкурентом европейскому «Аэробусу», пишет ФАН.

В свою очередь в России создадут новый сверхтяжелый транспортный самолет. Он заменит устаревший Ан-124 «Руслан». Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов. Научно-исследовательские работы есть в плане в Госпрограмме вооружения на период до 2027 года.

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