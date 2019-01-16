2019-01-16T12:29:58+03:00
Политика

Лавров указал на двойные стандарты США в связи с делом Бутиной

Глава МИД РФ также оценил возможность обмена журналиста Кирилла Вышинского на одного из заключенных в России украинцев
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава МИД РФ Сергей ЛавровГлава МИД РФ Сергей ЛавровФото: Тимур ХАНОВ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Вашингтон в проведении политики двойных стандартов.

Глава ведомства указал на то, что арестованная в США Мария Бутина всего лишь хотела получать образование за границей и общаться со своими коллегами, а теперь ее обвиняют в шпионаже и вмешательстве во внутренние дела страны. В то же время американские дипломаты свободно контактируют с россиянами, многие из которых находятся под введенными Вашингтоном санкциями, и им за это ничего не грозит.

"Никто не предъявляет американским дипломатам обвинение в том, что они общаются с людьми, с которыми общаться запрещено и которые объявлены невъездными, нерукопожатными в США", - заявил Лавров.

Он также решил прокомментировал дело другого россиянина, задержанного уже на территории Украины по обвинению в государственной измене. Так, по мнению министра, обмен главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на данный момент невозможен. Москва не желает делать из журналиста разменную монету.

Более того, такие действия навряд ли будут способствовать дальнейшему соблюдению Киевом своих обязательств. Они наоборот могут подогреть желание отдельных лиц использовать представителей СМИ в "неблаговидных целях".

"Заверяю вас, что мы будем делать все, чтобы восторжествовало право и чтобы журналист был освобожден и вернулся к своим профессиональным обязанностям", - цитирует ТАСС дипломата.

Сайт kp.ru писал о том, что днем ранее Херсонский суд отклонил жалобу защиты Кирилла Вышинского на продление его ареста до 27 января.

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