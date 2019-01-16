2019-01-16T12:34:28+03:00
Общество

Роспотребнадзор проинспектировал качество молочных продуктов в регионах

Выяснилось, что около 7-8 процентов молока и сыра содержат растительные жиры
Екатерина СВИНОВА
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Растительные жиры содержатся лишь в 7 - 8% молока и твердого сыра.Растительные жиры содержатся лишь в 7 - 8% молока и твердого сыра.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Специалисты Роспотребнадзора совместно с Национальным союзом производителей молока («Союзмолоко») провели ревизию молокопродуктов в пяти регионах России. По данным специалистов, растительные жиры содержатся лишь в 7 - 8% молока и твердого сыра.

Контрольная закупка проходила в пяти регионах страны - в Санкт-Петербурге, Брянской и Воронежской областях, Краснодарском и Хабаровском краях. Инспектировались представленные на прилавках магазинов сорта твердого сыра по цене менее 500 рублей за килограмм и пастеризованное молока жирностью до 3,2 %.

- Результаты контрольной закупки не выявили серьезных нарушений в исследуемой продукции в 4-х из 5-ти субъектах Российской Федерации. Показатели доли фальсифицированной продукции на полках магазинов соответствуют общероссийским данным – 7-8%”, - отметили в Роспотребнадзоре.

Добавим, соглашение о сотрудничестве между Роспотребнадзором и "Союзмолоко" было подписанно еще 12 сентября в полях Восточного экономического форума. Основной целью взаимодействия сторон является совместная борьба с фальсификатом на рынке молочной продукции. В целях защиты прав потребителей, организации намеренны осуществлять совместный мониторинг качества молочной продукции по всей России.

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