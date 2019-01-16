2019-01-16T12:35:19+03:00
Общество

Общественники нашли в СИЗО кровати, которые можно признать «пыточными»

Заключенные жалуются, что из-за особой конструкции основания спать почти невозможно
Ася РОМАНЧУК
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Заключенные жалуются на ужасные кровати в московских СИЗОЗаключенные жалуются на ужасные кровати в московских СИЗОФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Представители Общественной наблюдательной комиссии провели проверки столичных СИЗО после того, как в их адрес пришло множество жалоб от заключенных на невозможность спать на имеющихся кроватях. Информация подтвердилась: во многих камерах установлены койки, малопригодные для использования по назначению.

В современных изоляторах вместо нар стоят койки специальной конструкции. От тех, что используются в армии, тюремные кровати отличаются настилом под матрас. Армейские — пружинные, а камерные сделаны из стальных пластин, сваренных крест-накрест.

Именно такая конструкция является настоящей пыткой. Матрас проваливается в увеличенные ячейки и спать приходится на жестком металлическом основании.

В пресс-службе УФСИН Москвы газете «Известия» сообщили, что пружинные настилы использовать в изоляторах запрещено по соображениям безопасности. Пружину могут разогнуть и сделать заточку, — пояснили в ведомстве.

А вот сваренные крест-накрест пластины, которые образуют ячейки, безопасны. Но все дело в размерах конструкции. Сегодня это 20x20 сантиметров. Спать на такой кровати невозможно, с этим согласился и председатель комиссии по реформе пенитенциарной системы Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Бабушкин, посетив спецприемник №1.

С проблемой борются, отмечают в УФСИН Москвы. Постепенно ведется замена таких кроватей на новые. В усовершенствованных конструкциях размеры ячеек изменились и составляют 4,5x30,5 сантиметров, что гораздо удобнее.

- Работа ведется, но это не быстрый процесс. Дело в том, что кровати должны быть вмонтированы в пол, поэтому их замена происходит в ходе ремонта камер, в частности полов. Всего в столичных СИЗО содержится около 10 тыс. заключенных, заменено порядка 1700 кроватей, - сообщили в УФСИН.

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