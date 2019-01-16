Оппозиция Киргизии предложила лишить русский язык в стране официального статуса

СЕГОДНЯ 13:00 2019-01-16T13:00:27+03:00

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Оппозиционеры в Киргизии предложили внести в Конституцию изменение: лишить официального статуса русский язык. Об этом сообщил бывший генпрокурор республики Азимбек Бекназаров.

"Русский язык нам нужен, но в качестве языка международного общения, а государственным языком должен быть киргизский", — рассказал он.

В перспективе русский язык должен преподаваться наряду с английским в школах. На государственном языке должны вестись дела во всех государственных учреждениях, которые пока не переводят документы на киргизский язык сознательно, опираясь на нормы Конституции о статусе русского языка.

С такой инициативой оппозиционеры выступали и ранее. Инициаторы проведения конституционного референдума выступали против проведения в 2016 году бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым реформы, которая назвали "шагом по пути к усилению парламентской формы правления". Противники инициативы напомнили, что в стране действует мораторий по изменению Конституции до 2020 года.

В Конституции Киргизии официальный статус русского языка был закреплен еще в начале 2000-х годов. Несмотря на поправки в Основном законе, статус сохранился.