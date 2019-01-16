Прокурор запросил по 20 лет колонии для обвиняемых в убийстве Дениса Тена

СЕГОДНЯ 13:06 2019-01-16T13:06:49+03:00

На момент смерти Денису Тену было всего 25 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еще один фигурант скандального дела может попасть в тюрьму на четыре года

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Прокурор Айдар Сибогатов обратился в специализированный межрайонный суд по уголовным дела Алма-Аты с просьбой приговорить к 20 годам лишения свободы двоих обвиняемых в убийстве фигуриста Дениса Тена.

Речь идет о находящихся под стражей Армане Кудайбергенове и Нуралы Киясове, которые проходят сразу по нескольким статьям: "Убийство", "Разбой" и "Кража". Что же касается третьей фигурантки дела - Жанар Толыбаевой, обвиняемой в недонесении о преступлении и краже, то для нее прокурор потребовал четыре года колонии.

Кроме того, он попросил суд взыскать с предполагаемых убийц по 30 месячных расчетных показателей или 75 750 тенге (примерно 13 500 рублей), а с их подельница - 20 МРП или 50 500 тенге (8 880 рублей). В случае выделения эти средства будут перечислены на счет Фонда компенсации потерпевшим, передает агентство Tengrinews.

Сайт kp.ru писал о том, что бронзового призера Олимпийских игр в Сочи Дениса Тена убили в июле 2018 года. На фигуриста напали двое мужчин, которые пытались снять боковые зеркала с его внедорожника. От полученных ножевых ранений спортсмен скончался. Ему было всего 25 лет.