В Берлине обсудят отдых русскоязычных детей за границей

СЕГОДНЯ 13:25 2019-01-16T13:25:50+03:00

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С 27 по 30 января 2019 года в Берлине будет проводиться международная конференция «Формула счастливых каникул». Руководители образовательных некоммерческих организаций из 22 стран обсудят отдых русскоязычных детей в зарубежных лагерях.

На мероприятии представят международные культурно-педагогические проекты из России и других стран по организации обучения русскому языку в каникулярное время, а также обсудят существующие концепции.

Миллионы русскоязычных граждан проживают со своими семьями более чем в 100 странах мира. Родители стремятся сохранить российскую культуру при воспитании детей, большую роль в этом процессе играют и учреждения дополнительного образования.

Лагеря повышают мотивацию детей школьного возраста учить русский язык , помогают поддерживать дружбу и выстраивать диалог культур среди русскоговорящих подростков во всём мире. Участники конференции рассмотрят предложения отечественных общественных организаций, занимающихся внешкольной работой с детьми соотечественников, и российских структур.