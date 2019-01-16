Путин переназначил Кузнецову на пост уполномоченного по правам ребенка

СЕГОДНЯ 13:22 2019-01-16T13:22:51+03:00

Омбудсмен будет занимать данную должность на протяжении еще не менее пяти лет

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Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова была вновь переназначена на данный пост сроком на пять лет. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

Напомним, что Кузнецова впервые была назначена омбудсменом еще в 2016 году, и в марте 2018 года после выборов президента России ей также удалось закрепиться на посту.

Необходимость переназначения возникла в прошлом месяце на фоне принятия пакет законов "Об уполномоченных по правам ребенка в РФ". В связи с вступлением документа в силу Путина пришлось вновь утверждать Кузнецову в качестве омбудсмена.

На официальном интернет-портале правовой информации сообщается. что указ вступает в силу с момента его подписания.

Ранее Анна Кузнецова рассказала "Комсомольской правде" о том, как для нее прошел минувший 2018 год, и чем он особенно запомнился.