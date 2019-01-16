2019-01-16T14:19:24+03:00
Экономика

Орешкин: не стоит ожидать резких колебаний курса рубля из-за возобновления ЦБ покупок валюты

Как заметил глава Минэкономразвития, последние два дня наблюдается укрепление российской национальной валюты
Дарья ИВАШКИНА
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Министр экономического развития России Максим Орешкин. Фото: Александр Рюмин/ТАССМинистр экономического развития России Максим Орешкин. Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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В среду, 16 января, министр экономического развития России Максим Орешкин прокомментировал возвращение Центробанка РФ к покупкам валюты на открытом рынке для министерства финансов нашей страны. Как считает глава МЭР, возобновление обычной политики регулятора не окажет влияния на колебание курса рубля.

По словам Орешкина, последние два дня наблюдается укрепление российской национальной валюты. «Так что эффекта какого-то значительного в ту или иную сторону от возобновления нормальной, обычной политики ЦБ здесь не будет, поэтому ожидать каких-то резких движений (курса рубля) точно не стоит», - сказал министр в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, в минувший вторник, 15 января, Банк России возобновил покупки валюты на открытом рынке для Министерства финансов РФ.

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