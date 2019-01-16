СК РФ завел уголовные дела по фактам нападений на российских дипломатов в Киеве
Возбуждены два уголовных дела по фактам нападений на работников российского посольства на Украине в 2018 году. Об этом говорится на сайте главного следственного управления СК РФ.
Инцидент произошел в конце прошлого года. В результате был нанесен ущерб имуществу посольства, пострадал как минимумм один сотрудник дипмиссии. Следствию потребовалось время для сбора информации, поэтому решение о возбуждении дела откладывали до недавних пор. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Весной 2018 года группа людей напала на директора Российского центра науки и культуры Константина Воробьева в Киеве. В лицо чиновнику плеснули едкую трудносмываемую жидкость, а также угрожали физической расправой.
26 ноября прошлого года на Украине радикальные активисты повредили служебный транспорт Посольства Российской Федерации на Украине. Автомобиль облили легковоспламеняющейся жидкостью, а затем подожгли.
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