2019-01-16T14:58:07+03:00
В мире

В Нью-Йорке взорвали старый мост Таппан Зи

Более двухсот горожан наблюдали за контролируемым подрывом сооружения, которое в считанные секунды рухнуло в воды реки Гудзон
Екатерина СВИНОВА
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В Нью-Йорке взорвали старый мост Таппан ЗиВ Нью-Йорке взорвали старый мост Таппан ЗиФото: скриншот с видео
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Мост через реку Гудзон, построенный еще в 1955 году был взорван с помощью динамита. За подрывом сооружения наблюдали сотни горожан, несмотря на прохладную погоду, передает BBC.

По данным СМИ на момент подрыва, береговая охрана следила чтобы жители города и туристы не подходили к сооружению ближе чем на 750 метров. Кроме того, городские власти перекрыли движение на 45 минут.

В Нью-Йорке взорвали старый мост через Гудзон .

Известно, что фрагменты моста будут доставать из воды, а потом переработают. При этом западную часть Таппан Зи не снесли— ее демонтируют позже.

Стоит отметить, что мост прослужил на 11 лет дольше положенного. Конструкция стала постепенно разрушаться. Уже 25 августа прошлого года рядом с ним был построен новый мост. Сооружение получило имя покойного отца нынешнего губернатора Эндрю Куомо, управлявшего штатом с 1983 до 1994 года. Однако, это не устроило жителей Нью-Йорка. Более ста тысяч горожан подписали петицию о том, чтобы вернуть переправе старое название в честь индейского племени Таппан Зи, прославившееся благодаря активной торговле с голландскими колонистами.

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