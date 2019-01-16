В Кот-д’Ивуаре умер капитан российского теплохода "Виктор Ткачев"

СЕГОДНЯ 15:11 2019-01-16T15:12:06+03:00

Из-за коммерческих споров корабль мурманского пароходства не может покинуть порт Абиджан уже более полугода

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Капитан российского теплохода "Виктор Ткачев" скончался в порту города Абиджан, расположенного на территории Кот-д’Ивуар. Данный корабль Мурманского морского пароходства уже более полугода не может покинуть африканскую страну из-за коммерческих проблем судовладельца.

В пресс-службе ММП рассказали, что смерть моряка наступила в среду, 16 января. Несколькими днями ранее мужчина жаловался на недомогание и ему была оказана необходимая медицинская помощь, поскольку которой состояние больного улучшилось. Однако накануне вечером капитан теплохода вновь почувствовал себя плохо. Россиянина забрала скорая помощь, однако по пути в больницу он скончался.

Причина смерти моряка пока неизвестна. Окончательный диагноз будет звучен после проведения медицинской экспертизы. Между тем, источник ТАСС сообщил, что еще как минимум двое членов экипажа "Виктора Ткачева" чувствуют недомогание, а также страдают от высокой температуры.

Стоит отметить, что моряки часто оказываются в "ловушке" из-за финансовых и юридических проблем судовладельцев. Так, например, сайт kp.ru писал о в прошлом году российские моряки, бороздящие море под флагом Танзании, оказались брошены в порту Японии без средств к существованию, еды и медикаментом. Примерно в то же время в южнокорейском Пусане из-за долгов судовладельца задержали судно "Палладий".