Автомобилисты смогут оформлять ДТП с помощью мобильного приложения

СЕГОДНЯ 15:57 2019-01-16T15:57:41+03:00

Его запуск планируется в этом году

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Российский союз автостраховщиков занимается разработкой мобильного приложения, которое позволит оформить ДТП по европротоколу, то есть без участия сотрудников ГИБДД. Его запуск намечен на 2019 год. Об этом рассказал первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов, передает ТАСС.

- У нас сейчас с РСА главный проект, который мы делаем инфраструктурно, - это европротокол на гаджете. С правительством мы решаем технические вопросы. Надеюсь, запустим в промышленную эксплуатацию в этом году, - сообщил первый зампред ЦБ.

Как отмечают разработчики, идентификация пользователей в приложении будет проводиться с помощью единого портала госуслуг (ЕПГУ). Таким образом данные участника ДТП из ЕПГУ и системы АИС ОСАГО будут вноситься в электронное извещение о ДТП автоматически.

Ожидается, что мобильным приложением смогут воспользоваться автомобилисты на территории Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Татарстана.

СПРАВКА «КП»

Европротокол - процедура упрощенного оформления документов при ДТП без участия сотрудников полиции, впервые появившаяся в России в 2009 году. Европротокол или, иначе, бланк извещения о дорожно-транспортном происшествии, стал разновидностью документа, позволяющего потерпевшей стороне получить компенсацию по страховому полису. Инициатива направлена на сокращение оформления ДТП, снижение риска для других водителей и борьбу с пробками (подробности)