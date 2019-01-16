Депсоцзащита разберется в деле о гибели девочки, проглотившей воздушный шарик

СЕГОДНЯ 15:58 2019-01-16T15:58:08+03:00

В центре девочке пытались оказать помощь, однако реанимировать ребенка не удалось Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Во время трагедии девочка находилась в реабилитационном центре

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Департамент труда и социальной защиты населения готов помочь в расследовании обстоятельств смерти шестилетней девочки в Центре реабилитации «Бутово». Об этом ранее заявили в пресс-службе департамента.

Ранее сайт kp.ru писал об этой трагедии, которая произошла вечером во вторник, 15 января. Девочки, в числе которых была шестилетняя Аня, играли с воздушными шарами в личной комнате. Один из них погибшая малышка проглотила.

В центре девочке пытались оказать помощь, однако реанимировать ребенка не удалось. Шестилетняя Аня проходила курс реабилитации в центре помощи детям инвалидам в районе Бутово.

В настоящее время следователи проводят проверку по этому делу и пытаются понять кто именно не уследил за ребенком.

По словам старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Москве Юлии Ивановой, возбуждено уголовное дело по признакам преступления «причинение смерти по неосторожности». Виновным могут дать до трех лет лишения свободы.