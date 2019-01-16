Монику Беллуччи упрекнули за отсутствие маникюра

СЕГОДНЯ 16:32 2019-01-16T16:32:08+03:00

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Знаменитую на весь мир красавицы Монику Беллуччи раскритиковали в сети. Пользователи отметили, что модель и актриса появилась на вечеринке в честь старта престижной кинопремии без маникюра.

Событие прошло в Париже, препати состоялось в преддверии вручения кинопремии «Сезар», где среди других знаменитостей появилась топ-модель Моника Беллуччи.

Очаровательная итальянка выбрала для события строгий черный костюм, который еще раз подчеркнул ее стройность и подтянутость. Несмотря на свои 54 года Моника выглядит сногсшибательно.

Несмотря на маникюр, выглядела актриса сногсшибательноФото: GLOBAL LOOK PRESS

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Элегантный черный костюм дополнял неброский макияж, что сделало образ Беллуччи еще более очаровательным. А вот за маникюром звезда не уследила. Пользователи в сети отметили, что ногти у актрисы без маникюра. .

Шквал критики обрушился на итальянку, но были и те, кто пытался защитить свою любимицу. Пока одни давали советы из серии: «надо записаться на маникюр», вторые обвиняли первых в «мещанстве» и «устаревших взглядах», пишет «Дни.ру».