Путин назвал главную задачу властей

СЕГОДНЯ 16:43 2019-01-16T16:45:51+03:00

Президент РФ 16 января провел первое в этом году совещание с правительством

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Президент РФ Владимир Путин, выступая в среду, 16 января, на совещании с правительством, назвал главную задачу властей. Подводя итоги своей первой в этом году встречи с кабмином, глава нашего государства заявил о необходимости и дальше работать над повышением качества жизни граждан и обеспечивать высокие темпы роста российской экономики.

«Я напомню простую истину: главная наша задача - это повышение качества жизни наших людей, граждан РФ, обеспечение устойчивых, высоких темпов роста экономики с одновременным изменением ее структуры», - цитирует российского лидера ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, выступая в конце прошлого года на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ, Путин назвал главную задачу Вооруженных сил (ВС) России на 2019 год. Как выяснилось, это дальнейшее укрепление боевого потенциала стратегических ядерных сил.