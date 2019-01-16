МИД РФ: Россия получила новые свидетельства связи США с ИГ*

СЕГОДНЯ 17:54 2019-01-16T18:06:43+03:00

В дипведомстве обратили внимание на захват американским спецназом одной из тюрем в Афганистане, в которой содержались террористы

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В среду, 16 января, в МИД РФ обратили внимание на продолжающие поступать свидетельства «если не прямых, то косвенных связей» США с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ).

В частности, в дипведомстве не исключили, что американский спецназ захватил одну из талибских тюрем в афганской провинции Бадгис, в которой содержались боевики ИГ, чтобы не допустить утечки информации о реальных спонсорах боевиков.

«Речь идет о недавнем заявлении Движения талибов о целенаправленном рейде американского спецназа по захвату одной из талибских тюрем. <…> Такой интерес к игиловцам наводит на мысль, не пытались ли США, предприняв такую акцию, не допустить утечки информации, которую упомянутые боевики ИГ могли сообщить относительно своих реальных спонсоров», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.

Также там сообщается о подготовке спецслужбами США серии «вбросов» в СМИ, целью которых будет дискредитация политики России на афганском направлении. Как уточнили в дипведомстве, нашу страну хотят обвинить в якобы содействии ИГ, в том числе «в переброске боевиков из Сирии и Ирака в Афганистан».

При этом МИД РФ призвал Вашингтон «прекратить плести интриги вокруг крайне чувствительных для Афганистана и его соседей проблем и на деле содействовать налаживанию процесса мирного урегулирования в этой стране».

Кстати, стоит отметить, что ранее уже неоднократно появлялась информация о связях США с террористами. Как сообщал сайт kp.ru, в сентябре прошлого года Минобороны РФ даже обвинило Соединенные Штаты в подготовке боевиков в Сирии.