Пенс заявил, что несколько великих держав конкурируют с США за превосходство в мире

СЕГОДНЯ 19:50 2019-01-16T19:50:43+03:00

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Вице-президент США Майкл Пенс, выступая в среду, 16 января, в госдепартаменте на ежегодном совещании глав американских диппредставительств за рубежом, заявил, что в настоящее время несколько великих держав конкурируют с Соединенными Штатами за превосходство во всем мире.

«После распада СССР нам приходится противостоять не одной сверхдержаве, сегодня несколько великих держав конкурируют с нами за превосходство во всем мире», - приводит слова политика Reuters.

Комментируя же внешнюю политику нынешнего американского лидера Дональда Трампа, Пенс заметил, что она «отличается от того, что ожидал остальной мир». При этом он в очередной раз подверг критике действия Китая в торговой сфере и вновь обвинил власти Ирана в «поддержке международного терроризма».

Кстати, стоит отметить, что российские политики уверены в том, что в настоящее время мир стремительно уходит из-под американского монопольного контроля.